Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Versuchter Raub auf der Hochstraße - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Freitagnachmittag (19. Juni 2026) gegen 17:30 Uhr rief eine 63-jährige Krefelderin die Polizei und gab an, dass eine Unbekannte versucht habe, ihr die Handtasche zu rauben. Sie war zu dem Zeitpunkt auf der Hochstraße in Richtung Neumarkt unterwegs, als die Unbekannte in Höhe der Hausnummer 66 ihre Handtasche aus dem Korb ihres Rollators nahm. Sie habe die Tasche jedoch festhalten können, und es kam zu einer Rangelei. Die 63-Jährige stürzte zu Boden, und die Unbekannte flüchtete ohne Beute in Richtung Neumarkt. Die Krefelderin beschrieb die Frau als etwa 25 Jahre alt und circa 1,65 Meter groß. Sie hatte ein europäisches Erscheinungsbild und trug ein T-Shirt-Kleid. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter 02151-6340 oder über hinweise.krefeld@polizei.nrw.de zu melden.

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