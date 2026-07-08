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Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Busfahrer unter Drogeneinfluss

Heilbronn (ots)

Öhringen: Busfahrer unter Drogeneinfluss

Am Mittwochmorgen führten Beamte des Polizeireviers Öhringen auf Höhe des Öhringer Hauptbahnhofs Verkehrskontrollen durch. Hierbei kontrollierten die Einsatzkräfte auch den Fahrer eines Linienbusses. Im Rahmen der Maßnahmen zeigte der 50-Jährige Verhaltensauffälligkeiten, welche auf eine aktuelle Drogenbeeinflussung hindeuteten. Ein daraufhin durchgeführter Urintest zeigte ein positives Ergebnis auf THC. Daher musste der Mann die Beamten in ein Krankenhaus begleiten und eine Blutprobe abgeben. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: +49 (0) 7131 104-1010
E-Mail: heilbronn.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

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