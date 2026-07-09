Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Sachbeschädigung

Heilbronn (ots)

Osterburken: Mit Fahrzeug durch Rapsfeld gefahren - Zeugen gesucht

Eine unbekannte Person fuhr am vergangenen Wochenende mit einem motorisierten Fahrzeug durch ein Rapsfeld in Osterburken. Am Samstag oder Sonntag wurden hierbei mehrere hundert Meter erntereifer Raps auf dem Feld oberhalb des Ganztagesgymnasiums zerstört. Die Spurenlage deutet auf ein Quad oder Ähnliches als vom Täter genutztes Fahrzeug hin. Die Höhe des verursachten Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Wer hat am Wochenende im Bereich des GTO verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zum Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06291 648770 an den Polizeiposten Adelsheim.

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