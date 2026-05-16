Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Sachbeschädigung an einer Bushaltestelle in der Innenstadt von Homburg

Homburg (ots)

In der Nacht von Freitag (15.05.2026) auf Samstag (16.05.2026) kam es in der Straße Am Zweibrücker Tor in Homburg zu einer Sachbeschädigung am Wartehäuschen einer Bushaltestelle. Hierbei schlug ein bislang unbekannter Täter eine Glasscheibe ein, welche hierdurch gänzlich zerstört wurde.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

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