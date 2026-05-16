Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in der Josefstaler Straße in St. Ingbert

St. Ingbert (ots)

Am 15.05.2026, zwischen 17:00 Uhr und 20:15 Uhr, kam es in der Josefstaler Straße, Höhe der Hausnummer 37, in St. Ingbert zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht des Unfallverursachers. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kollidierte mit einem dortigen Verkehrszeichen. Im Anschluss entfernte er sich unerlaubt von der Örtlichkeit.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

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