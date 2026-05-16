POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in der Josefstaler Straße in St. Ingbert
St. Ingbert (ots)
Am 15.05.2026, zwischen 17:00 Uhr und 20:15 Uhr, kam es in der Josefstaler Straße, Höhe der Hausnummer 37, in St. Ingbert zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht des Unfallverursachers. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kollidierte mit einem dortigen Verkehrszeichen. Im Anschluss entfernte er sich unerlaubt von der Örtlichkeit.
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