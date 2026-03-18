POL-PDLD: Oberotterbach - Geschwindigkeitsmessung in der Weinstraße lässt Fahrverbot erwarten
Oberotterbach (ots)
Am heutigen Mittwoch wurde aufgrund von Hinweisen aus der Bevölkerung bereits in den frühen Morgenstunden von 04:10-05:10h die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 30km/h in der Weinstraße in Oberotterbach überwacht. Von 22 gemessenen Fahrzeugen fuhren zehn zu schnell. Trauriger Spitzenreiter war ein Fahrzeug mit gemessenen 66km/h. Den hierfür verantwortlichen Fahrzeugführer erwarten neben einem Bußgeld in Höhe von 260Euro zzgl. Gebühren zwei Punkte im Verkehrszentralregister sowie ein einmonatiges Fahrverbot.
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