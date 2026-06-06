Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Graffiti am Parteibüro der Partei "Die Linke" in Bergen auf Rügen (LK V-R)

Bergen auf Rügen (ots)

In der Zeit vom 05.06.2026, 21 Uhr Uhr bis 06.06.2026, 10 Uhr haben bis dato unbekannte Täter das Parteibüro der Partei "Die Linke" in Bergen auf Rügen, Markt beschmiert. Hier wurden mit blauer Farbe verschieden Zahlenkombinationen sowie Kennzeichen von verfassungswidrigen Organisationen aufgebracht. Der Sachschaden wird auf ca. 200 Euro geschätzt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet. Zeugen, welche in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich im Polizeihautrevier in Bergen auf Rügen unter der Telefonnummer 03838-8100 oder über die Onlinewache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell