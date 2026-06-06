Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit lebensbedrohlich verletzten 15- jährigen Mopedfahrer Pasewalk (LK V-G)

Pasewalk (ots)

Am 05.06.2026 gegen 22:30 Uhr ereignete sich in der Ortslage Pasewalk ein schwerer Verkehrsunfall. Nach derzeitigen Erkenntnisstand befuhr ein 15- jähriger deutscher Mopedfahrer in Pasewalk mit seiner Simson die Schützenstraße in Richtung Stettiner Straße. Zeitgleich befuhr ein 39-jähriger polnischer Staatsangehöriger mit seinem PKW-Mercedes die Löcknitzer Straße (B104) in Fahrtrichtung Stettin. An der Kreuzung Schützenstraße - Löcknitzer Straße - Stettiner Chaussee - Stettiner Straße übersah der Mopedfahrer den vorfahrtsberechtigten PKW Mercedes und es kam zum Zusammenstoß. Der Mopedfahrer erlitt nach ersten Erkenntnissen lebensbedrohliche Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber verbrachte ihn in ein Krankenhaus nach Greifswald. Der polnische Autofahrer erlitt leichte Verletzungen im Rückenbereich. Er wurde durch den Rettungsdienst nach Pasewalk in die Klinik verbracht. Zur weiteren Ermittlung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger der DEKRA hinzugezogen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 10 000 Euro. Neben Einsatzkräften der Polizei befanden sich 3 RTW, ein NEF und 14 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Pasewalk im Einsatz. Die Freiwillige Feuerwehr Pasewalk leuchtete den Hubschrauberlandeplatz aus und beseitigte die ausgelaufenen Betriebsstoffe. Die B104 war während der Unfallaufnahme für mehrere Stunden gesperrt. Das nicht mehr fahrbereite Moped wurde durch ein Abschleppdienst geborgen.

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

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