Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Mehrstündige Vollsperrung der Landstraße 241 bei Röbel nach Verkehrsunfall (LK MSE)

Röbel (ots)

Am 05.06.2026 gegen 13 Uhr ereignete sich auf der L 241 zwischen der Priborner Kreuzung und Röbel ein Verkehrsunfall. Der 53-jähriger Fahrzeugführer eines Traktors mit Gülleanhänger befuhr die L 241 aus Richtung B 198 kommend in Fahrtrichtung Röbel. Auf gerader Strecke kam er mit dem Anhänger nach rechts von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf kam der Gülleanhänger auf die vom Regen aufgeweichten Bankette und kippte in den Graben, wo er zum Stillstand kam. Die Bergung des Anhängers gestaltete sich schwierig. Erst mit Hilfe eines Spezialwerkzeuges (Seilwinde) einer Abschleppfirma konnte der Gülleanhänger geborgen werden. Die Straße war während der Bergungsarbeiten für ca. 4 Stunden voll gesperrt. Der Traktorfahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Durch den von der Fahrbahn abgekommenen Anhänger wurden ca. 40 Meter der Bankette und der Anhänger selbst beschädigt. Die Gesamtschadenhöhe beläuft sich auf ca. 20.000,- Euro.

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

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