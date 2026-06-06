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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Kradfahrer auf der Insel Rügen

PHR Bergen (ots)

Am 06.06.2026, gegen 12:00 Uhr, kam es auf der L29, zwischen Altefähr
und Gustow, zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach derzeitigem 
Kenntnisstand befuhr der 39-jährige deutsche Fahrer eines Motorrades 
die L29 und überholte auf Höhe Nesebanz trotz Gegenverkehr ein 
vorausfahrendes Wohnmobil. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem 
Motorrad und dem entgegenkommenden Transporter. Der Fahrer des 
Motorrades wurde bei dem Unfall schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich
verletzt und zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus nach Stralsund 
verbracht. Der 45-jährige  deutsche Fahrer des Transporters blieb 
unverletzt. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste durch 
ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der entstandene 
Gesamtsachsachaden wird auf ca. 31.000 Euro geschätzt. Während der 
Unfallaufnahme musste die L29 für zwei Stunden halbseitig gesperrt 
werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Holger Bahls
Erster Polizeihauptkommissar
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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