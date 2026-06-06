Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Kradfahrer auf der Insel Rügen

PHR Bergen (ots)

Am 06.06.2026, gegen 12:00 Uhr, kam es auf der L29, zwischen Altefähr und Gustow, zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der 39-jährige deutsche Fahrer eines Motorrades die L29 und überholte auf Höhe Nesebanz trotz Gegenverkehr ein vorausfahrendes Wohnmobil. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Motorrad und dem entgegenkommenden Transporter. Der Fahrer des Motorrades wurde bei dem Unfall schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt und zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus nach Stralsund verbracht. Der 45-jährige deutsche Fahrer des Transporters blieb unverletzt. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der entstandene Gesamtsachsachaden wird auf ca. 31.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme musste die L29 für zwei Stunden halbseitig gesperrt werden.

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