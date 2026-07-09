Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadtkreis Heilbronn: Einbruch in Bürgeramt

Heilbronn (ots)

Heilbronn-Kirchhausen: Zeugen nach Einbruch in Bürgeramt gesucht

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verschafften sich Unbekannte unberechtigt Zutritt zum Bürgeramt in Kirchhausen. Der oder die Täter gelangten durch das gewaltsame Öffnen eines Fensters ins Innere des Gebäudes am Schlossplatz. Anschließend wurde eine Tür aufgehebelt, die Räumlichkeiten durchsucht und ein niedriger, dreistelliger Eurobetrag Bargeld entwendet. Der verursachte Sachschaden wird auf circa 10.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizeidirektion Heilbronn hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 zu melden.

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