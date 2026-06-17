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Polizei Hagen

POL-HA: Besorgte Melderin macht Polizei auf Autofahrer aufmerksam

Hagen-Eilpe (ots)

Aufgrund einer sehr auffälligen Fahrweise eines Autofahrers meldete sich eine Hagenerin am Dienstag (16.06.) gegen 11.15 Uhr bei der Polizei. Die Zeugin berichtete, auf der Delsterner Straße auf einen Peugeot aufmerksam geworden zu sein. Das vor ihr fahrende Auto sei zunächst immer wieder 20 km/h langsamer als erlaubt gefahren. Zusätzlich kam der Peugeot mehrfach nach links und rechts von der Fahrbahn ab und fuhr zeitweise auch auf der Spur des Gegenverkehrs. Der Fahrer habe sporadisch und abrupt abgebremst und anschließend wieder zurück auf die Spur gelenkt. Glücklicherweise seien zu dieser Zeit keine anderen Verkehrsteilnehmer auf der Gegenspur unterwegs gewesen. Die besorgte Melderin wählte den Notruf, da sie befürchtete, dass der Fahrer des Peugeots gesundheitliche Probleme habe. Eine Streifenwagenbesatzung konnte den 32-jährigen Mann aus Castrop-Rauxel in Dahl neben dem geparkten Auto antreffen.

Er gab an, lediglich sehr müde zu sein. Der Peugeot habe zudem am Vortag einige technische Schwierigkeiten aufgewiesen. Um zu schauen, ob das Auto wieder adäquat manövrierfähig sei, sei er immer wieder mittig und langsam auf der Straße gefahren, damit er besser reagieren könne, falls ein Hindernis erscheine. Er habe jedoch keine Betäubungsmittel konsumiert und müsse seine Fahrt fortsetzen. Ein freiwilliger Drogenvortest schlug jedoch auf unterschiedliche Substanzen an. Daraufhin berichtete der 32-Jährige, am frühen Morgen Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Die Polizisten beschlagnahmten den Führerschein des Mannes und untersagten ihm die Weiterfahrt. Der Castrop-Rauxeler musste die Einsatzkräfte für die Entnahme einer Blutprobe begleiten. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige. (arn)

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E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

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Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

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