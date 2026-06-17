Polizei Hagen

POL-HA: Radfahrerin bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Hagen-Wehringhausen (ots)

Eine Radfahrerin zog sich am Dienstag (16.06.) bei einem Verkehrsunfall schwere Verletzungen zu. Am Bergischen Ring fuhr ein 84-jähriger Hagener mit seinem Toyota aus einer Ausfahrt. Der Mann näherte sich dieser aufgrund der eingeschränkten Sicht gegen 9.20 Uhr mit langsamer Geschwindigkeit. Eine 39-jährige Frau prallte im weiteren Verlauf mit ihrem Fahrrad, aus Sicht des Autofahrers von rechts kommend, gegen den Toyota. Die Frau war nach derzeitigem Stand der Ermittlungen in Begleitung ihres Mannes mit dem Rad auf dem Gehweg entgegen der Fahrtrichtung unterwegs, als das Auto aus der Einfahrt fuhr. Die 39-Jährige verletzte sich schwer und musste mit einem Rettungswagen in eine Unfallklinik gebracht werden. Der 84-jährige Autofahrer blieb unverletzt. Die weiteren Ermittlungen führt das Verkehrskommissariat. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell