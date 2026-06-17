Polizei Hagen

POL-HA: 29-Jährige läuft auf Straße und leistet anschließend Widerstand

Hagen-Haspe (ots)

Am späten Dienstagabend (16.06.2026) sorgte eine 29-jährige Frau für einen Polizeieinsatz an der Berliner Straße. Sie leistete Widerstand gegen die Einsatzkräfte und musste in Gewahrsam genommen werden.

Die bereits polizeibekannte Frau lief um etwa 23.30 Uhr auf Höhe der Hausnummer 14 mehrfach auf die Fahrbahn, wodurch Fahrzeuge stehenbleiben mussten. Als der alarmierte Streifenwagen eintraf, rannte die Frau auf den Wagen zu, schlug gegen die Scheibe und schrie herum. Sie machte einen stark alkoholisierten Eindruck. Die Beamten mussten ihr Handschellen anlegen. Bei der Befragung erklärte die 29-Jährige, dass sie sowohl Alkohol als auch Drogen konsumiert hatte. Die Frau fing im weiteren Verlauf plötzlich an, erneut herumzuschreien und die Beamten zu beleidigen.

Da sich die 29-Jährige nicht beruhigen ließ, wurde sie zur Verhinderung weiterer Straftaten und zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen. Auf dem Weg trat sie nach den Einsatzkräften und beleidigte sie weiterhin. Auch in der Polizeiwache verhielt sie sich höchst aggressiv. Gegen die Frau leiteten sie ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ein. (rst)

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