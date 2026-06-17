Polizei Hagen

POL-HA: "Doofe Idee": Ladendieb wird gestellt und hat Drogen dabei

Hagen-Mitte (ots)

Ein 41-jähriger Ladendieb wurde am Dienstag (16.06.2026) von Polizeibeamten in der Rathaus-Galerie angetroffen. Er hatte Drogen dabei.

Die Beamten wurden um 13.30 Uhr zu dem Elektrofachhandel gerufen, wo der 41-Jährige eine Powerbank gestohlen hatte. Er konnte außerhalb des Geschäfts vom Ladendetektiv gestellt werden. Als die Einsatzkräfte vor Ort erschienen und den tatverdächtigen Ladendieb nach weiterem Diebesgut durchsuchten, fanden sie in seiner Tasche verpacktes weißes Pulver. Dabei handelte es sich nach ersten Einschätzungen um Amphetamine. Die Polizisten stellten die mutmaßlichen Drogen sicher. Der 41-Jährige gab an, dass es eine "doofe Idee" gewesen sei, die Drogen dabei zu haben. Er erhielt jeweils eine Anzeige. (rst)

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