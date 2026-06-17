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Polizei Hagen

POL-HA: Erfolgreicher Schwerpunkteinsatz - Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei unterstützen heimische Beamte

Hagen (ots)

Am Dienstag (16.06.) fand ein Schwerpunkteinsatz der Hagener Polizei im Bereich des Hauptbahnhofes und in Wehringhausen statt. Kräfte einer Einsatzhundertschaft unterstützten die heimischen Beamten des Schwerpunktdienstes bei der Bekämpfung der Straßen- und Rauschgiftkriminalität.

Im Bereich des Bodelschwinghplatzes trafen Polizisten im Bereich der Unterführung auf mehrere Personen. Ein 41-jähriger Mann versuchte unmittelbar etwas zwischen seinen Beinen zu verstecken, als er auf die Beamten aufmerksam wurde. Es handelte sich um eine kleine Menge "Crack". Die Einsatzkräfte stellten die Substanz sicher und fertigten eine Anzeige.

Neben Personenkontrollen überwachten die Einsatzkräfte auch den Straßenverkehr und ahndeten mehrere Verstöße.

Sie leiteten nach Verstößen acht Ordnungswidrigkeitenanzeigen ein. Zehn Fußgänger mussten ein Verwarngeld zahlen, nachdem sie rote Ampeln ignorierten. Eine Person erhielt zudem eine Anzeige aufgrund des Verstoßes gegen das Kreislaufwirtschaftsgesetz. Beamte konnten beobachten, wie die Person eine Zigarette auf den Boden warf. Für die Zukunft sind bereits weitere Schwerpunkteinsätze in Planung. (arn)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
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Telefon: 02331 986 15 15
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Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

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