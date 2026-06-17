Polizei Hagen

POL-HA: Ladendieb flüchtet vor Sicherheitsdienst - Räuberischer Ladendiebstahl in der Innenstadt

Hagen-Mitte (ots)

Ein 39-jähriger Mann stahl am Dienstagmittag (16.06.2026) Kleidung aus einem Geschäft in der Innenstadt und versuchte anschließend, Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes mit einer Glasflasche anzugreifen. Ein 26-jähriger Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes der Volme Galerie wurde gegen 11.45 Uhr auf den Ladendieb aufmerksam, weil er verschiedene Kleidungsstücke über seinem Arm aus dem Geschäft heraustrug. Der 26-Jährige informierte eine Kollegin und nahm gemeinsam mit ihr die Verfolgung des Diebes bis in den Dr.-Ferdinand-David-Park auf. Dort saß der 39-Jährige auf einer Bank und wollte die beiden Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes mit einer Glasflasche angreifen. Dann flüchtete er und wurde kurz darauf durch die alarmierten Polizeibeamten in der Potthofstraße gestellt. Sie nahmen den alkoholisierten Mann wegen vorliegender Haftgründe vorläufig fest und brachten ihn zum Polizeigewahrsam. Gegen ihn wird nun wegen des räuberischen Diebstahls ermittelt. (sen)

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