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Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen zu möglicher Brandstiftung gesucht

Paderborn (ots)

(md) Auf einem Schulhof am Reismannweg in Paderborn brannten Mittwochnacht, 17. Juni gegen 0.20 Uhr drei Papiercontainer in einem umzäunten Bereich. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Brand war dem in der Nähe wohnenden Zeugen aufgefallen und er alarmierte Polizei und Feuerwehr. Nachdem der Zutritt zu dem abgesperrten Bereich ermöglicht worden war, löschte die Feuerwehr den Brand. Personen verletzten sich bei dem Feuer nicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro, das Gebäude blieb unbeschädigt.

Ein weiterer Zeuge vor Ort berichtetet, dass er den Geruch von Grillanzündern wahrgenommen hatte und eine verdächtig wirkende Person auf einem Rad gesehen habe, die während des Brandeinsatzes vom Schulhof fuhr. Der Mann beschreibt den Radler als zwischen 18 und 20 Jahren alt, schlank und sportlich. Die Person trug einen hellen Pullover, kurze Haare mit modernem Schnitt, "wuschelig" und blond gefärbte Haarspitzen.

Zeugen werden gebeten, weitere sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

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