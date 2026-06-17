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Polizei Hagen

POL-HA: Zechbetrug - Sechs Gäste zahlen Rechnung für Getränke nicht

Hagen-Mitte (ots)

Sechs bislang unbekannte Personen verließen am Dienstagabend (16.06.2026) eine Bar in der Innenstadt, ohne vorher die Rechnung für ihre Getränke bezahlt zu haben. Zwischen 19.50 Uhr und 21.50 Uhr hielten sich die Personen in der Kneipe in der Frankfurter Straße auf. In diesem Zeitraum spielten sie Billard, Darts und nahmen diverse Getränke zu sich. Anschließend verließen sie die Bar in unbekannte Richtung, ohne die offene Rechnung zu begleichen. Polizeibeamte sichteten Videoaufzeichnungen und leiteten ein Strafverfahren wegen des Zechbetruges ein. Die Kripo hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (sen)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
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Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

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