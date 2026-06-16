Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren - Kupferkabel von Betriebsgelände gestohlen - Zeugen gesucht

Emsbüren (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich zwischen Freitag, dem 12. Juni 2026, 12:30 Uhr, und Dienstag, dem 16. Juni 2026, 07:30 Uhr, gewaltsam zu einem Betriebsgelände am Schröerweg Zutritt und entwendeten eine Kabeltrommel mit rund 140 Metern Kupferkabel im Wert von 5.000 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben oder sonstige Hinweise zur Tat geben können, sich unter der Telefonnummer 05903 703190 zu melden.

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