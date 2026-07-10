Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Schwerverletzter nach Unfall Osterburken: Zweiradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Osterburken (ots)

Bei einem Unfall am Freitagnachmittag auf der Landesstraße 1095 bei Osterburken wurde ein Zweiradfahrer schwer verletzt. Gegen 14:40 Uhr war ein 44-Jähriger mit seinem VW Taigo von Osterburken in Richtung Rosenberg unterwegs, als ein 85-Jähriger mit seiner Yamaha aus einem Feldweg auf die Fahrbahn des VW-Fahrers einfuhr und den heranfahrenden VW hierbei vermutlich übersah. Die Fahrzeuge kollidierten und der Zweiradfahrer stürzte auf die Fahrbahn. Bei dem Zusammenstoß wurde der 85-Jährige schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf circa 8000 Euro geschätzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme und der Räumungsarbeiten musste die L1095 bis circa 17:30 Uhr voll gesperrt werden.

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