PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Schwerverletzter nach Unfall Osterburken: Zweiradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Osterburken (ots)

Bei einem Unfall am Freitagnachmittag auf der Landesstraße 1095 bei Osterburken wurde ein Zweiradfahrer schwer verletzt. Gegen 14:40 Uhr war ein 44-Jähriger mit seinem VW Taigo von Osterburken in Richtung Rosenberg unterwegs, als ein 85-Jähriger mit seiner Yamaha aus einem Feldweg auf die Fahrbahn des VW-Fahrers einfuhr und den heranfahrenden VW hierbei vermutlich übersah. Die Fahrzeuge kollidierten und der Zweiradfahrer stürzte auf die Fahrbahn. Bei dem Zusammenstoß wurde der 85-Jährige schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf circa 8000 Euro geschätzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme und der Räumungsarbeiten musste die L1095 bis circa 17:30 Uhr voll gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: 07131 104-3333
E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Alle Meldungen Alle
  • 10.07.2026 – 13:48

    POL-HN: Stadtkreis Heilbronn: Einbruch in Schülercafé

    Heilbronn (ots) - Schülercafé Heilbronn-Frankenbach: Zeugen nach Einbruch in Schülercafé gesucht Eine bisher unbekannte Person brach in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in das Schülercafé einer Grundschule in Heilbronn-Frankenbach ein. Zwischen 20:30 Uhr am Donnerstagabend und 7:30 am folgenden Morgen warf der Unbekannte eine Waschbetonplatte durch ein Fenster des Gebäudes in Der Würzburger Straße und ...

    mehr
  • 10.07.2026 – 13:38

    POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Marder in Falle ausgesetzt

    Heilbronn (ots) - Normalerweise sind es Haustiere die von ihren Besitzern ausgesetzt werden. Diesmal traf es ein Wildtier. Durch einen Zeugen wurde einem Jäger am Donnerstagnachmittag gemeldet, dass ein Marder in einer Drahtgitterfalle sitzt. Die Falle stand am Wegesrand beim Parkplatz zum "Silberbrünnle" an der Panzerstraße in Tauberbischofsheim. Als der Jäger vor Ort kam um den Sachverhalt von der Polizei aufnehmen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren