Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bad Fallingbostel: Einbruch in Einfamilienhaus; Munster: Gestohlener E-Scooter sichergestellt

Heidekreis (ots)

07.06.2026 / Einbruch in Einfamilienhaus

Bad Fallingbostel: Unbekannte verschafften sich am vergangenen Wochenende gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus am Gorch-Fock-Platz. Die Täter gelangten über eine Kellertür in das Haus und durchsuchten die Räumlichkeiten. Anschließend verließen sie das Gebäude über die Terrassentür. Hinweise zur Tat sowie zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter 05191-93800 entgegen.

07.06.2026 / Gestohlener E-Scooter sichergestellt

Munster: Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis stellten am Sonntag gegen 18:30 Uhr einen 28-jährigen Mann im Stadtgebiet von Munster fest, der auf einem E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen unterwegs war. Bei der anschließenden Überprüfung ergab sich, dass für den E-Scooter kein erforderlicher Versicherungsschutz bestand. Darüber hinaus war das Fahrzeug bereits im November 2024 als gestohlen gemeldet worden. Der E-Scooter wurde daraufhin sichergestellt. Gegen den 28-Jährigen wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zudem wird derzeit geprüft, in welchem Zusammenhang er mit dem Diebstahl des E-Scooters steht.

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