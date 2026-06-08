Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Polizeipuppenbühne begeistert rund 185 Vorschulkinder in Walsrode

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Heidekreis (ots)

08.06.2026 / Polizeipuppenbühne begeistert rund 185 Vorschulkinder in Walsrode

Walsrode: "Wo kommen die gelben Füße her?" - Dieser spannenden Frage gingen in der vergangenen Woche rund 185 Vorschulkinder gemeinsam mit der Polizeipuppenbühne der Polizeidirektion Lüneburg nach. Mit ihrem Verkehrspräventionsstück "Das Rätsel der gelben Füße" gastierte die Puppenbühne vom 03. bis 05. Juni 2026 im Gymnasium Walsrode und vermittelte auf unterhaltsame Weise wichtige Botschaften zur Verkehrssicherheit.

Eingeladen hatte die Verkehrssicherheitsberaterin der Polizeiinspektion Heidekreis, Polizeioberkommissarin Mira Pöllmann. Die Einladung richtete sich an alle Vorschulkinder der Kindergärten aus Walsrode und den umliegenden Ortschaften sowie aus den benachbarten Samtgemeinden Rethem (Aller) und Ahlden sowie aus Bad Fallingbostel und Dorfmark.

Im Mittelpunkt des Theaterstücks stehen die Maus Frieda und der Hofhund Herr Meier, die sich auf die Suche nach der Bedeutung geheimnisvoller gelber Fußspuren machen. Spielerisch lernen die Kinder dabei, wie Straßen sicher überquert werden und welche Bedeutung die gelben Füße haben, die sich an sicheren Querungsstellen in der Nähe von Grundschulen befinden. Dazu zählen beispielsweise Fußgängerüberwege, Fußgängerampeln und andere gut einsehbare Stellen, an denen Kinder die Fahrbahn sicher überqueren können.

Die Kinder beteiligten sich während aller Aufführungen mit großer Begeisterung, sangen mit und unterstützten die beiden Hauptfiguren lautstark bei der Lösung des Rätsels. Die durchweg positive Resonanz zeigte erneut, wie gut sich Verkehrssicherheitsarbeit bereits im Vorschulalter vermitteln lässt. Insbesondere die interaktive Gestaltung des Stücks trägt dazu bei, dass die Kinder die Inhalte aktiv erleben und wichtige Regeln zur Verkehrssicherheit nachhaltig im Gedächtnis behalten.

"Es ist immer wieder schön zu sehen, mit wie viel Begeisterung und Aufmerksamkeit die Kinder bei der Sache sind. Durch das gemeinsame Erleben bleiben wichtige Verhaltensregeln im Straßenverkehr oft besonders gut im Gedächtnis. Genau deshalb ist die Puppenbühne seit vielen Jahren ein wichtiger Baustein unserer Verkehrssicherheitsarbeit!", freut sich Polizeioberkommissarin Mira Pöllmann.

Auch im kommenden Jahr sind weitere Aufführungen im Heidekreis geplant. Diese sollen voraussichtlich im Bereich Munster und Bispingen stattfinden.

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