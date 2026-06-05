Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: In Ausschankwagen eingedrungen; A 7: Planenschlitzer; A 7: Alkohol und Medikamente; A 7: Motorradfahrer schwer verletzt; Munster: Verkehrsunfallflucht

Heidekreis (ots)

04.06.2026 / In Ausschankwagen eingedrungen

Soltau: Unbekannte verschafften sich zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen gewaltsam Zugang zu einem Ausschankwagen am Georges-Lemoine-Platz in Soltau. Dafür brachen die Täter augenscheinlich mithilfe eines Baustellenschildes die Frontklappe des Wagens auf. Zudem wurde die Tür im rückwärtigen Bereich aufgehebelt. Nach derzeitigem Stand wurde jedoch nichts entwendet. Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei in Soltau unter 05191-93800 entgegen.

04.06.2026 / Planenschlitzer an der A 7

Bispingen/A 7: In der Nacht zu Donnerstag beschädigten Unbekannte mehrere Lastkraftwagen auf der Rastanlage Lüneburger Heide Ost an der A 7 in Fahrtrichtung Hamburg. Hierfür schnitten die Täter Sichtschlitze in die Planen von insgesamt sieben Sattelaufliegern sowie einem weiteren Lkw. In zwei Fällen wurden zudem Kartons, die sich unmittelbar hinter den eingeschnittenen Öffnungen befanden, geöffnet. Nach derzeitigem Stand wurde jedoch aus keinem der Fahrzeuge Diebesgut entwendet. Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter 05191-93800 entgegen.

04.06.2026 / Alkoholisierter Lkw-Fahrer auf der A 7 gestoppt

Soltau/A 7: Einsatzkräfte der Polizei kontrollierten am Donnerstagmittag auf der A 7 in Fahrtrichtung Hannover, auf dem Parkplatz "Vorm Wietzenbruch", den 55-jährigen Fahrer eines Sattelzuges. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten körperliche Auffälligkeiten bei dem Mann fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille. Zudem bestand der Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Medikamenten stand. Der 55-Jährige musste eine Blutprobe sowie seinen Führerschein abgeben. Zudem wurde ihm die Weiterfahrt untersagt.

04.06.2026 / Motorradfahrer bei Sturz auf der A 7 schwer verletzt

Walsrode/A 7: Am Donnerstag verlor ein 51-jähriger Motorradfahrer aus Dänemark gegen 14:20 Uhr auf der A 7 in Fahrtrichtung Hannover, im Bereich des Walsroder Dreiecks, bei etwa 160 km/h die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Der Mann erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Für die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten musste die Autobahn in Richtung Hannover zunächst voll gesperrt werden. Anschließend kam es bis etwa 18:30 Uhr zu Teilsperrungen.

01.06.2026 / Zeugen nach Verkehrsunfallflucht auf Famila-Parkplatz gesucht

Munster: Bereits am Montag, 01.06.2026, kam es zwischen 13:00 Uhr und 13:30 Uhr auf dem Parkplatz des Famila-Marktes im Kohlenbissener Grund zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer ein auf dem Parkplatz abgestelltes Auto an der hinteren linken Fahrzeugseite. Das beschädigte Fahrzeug befand sich zum Unfallzeitpunkt im mittleren Bereich des Parkplatzes. Anschließend entfernte sich die verursachende Person, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Sachschaden wird auf mehr als 1.500 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum verursachenden Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Munster unter 05192-9600 zu melden.

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