Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Hodenhagen: Unbekannte dringen auf Firmengelände ein; Büchten: Einbruch; Dorfmark: Schwerer Verkehrsunfall; Bad Fallingbostel: E-Scooter-Fahrerin leicht verletzt; A 7: Transporter gerät in Brand

Heidekreis (ots)

04.06.2026 / Unbekannte dringen auf Firmengelände ein

Hodenhagen: In der Nacht zu Donnerstag verschafften sich drei bislang unbekannte Männer gegen 03:45 Uhr Zutritt zu einem Firmengelände in der Lilienstraße im Hodenhagener Industriegebiet. Hierzu schnitten die Täter ein Loch in einen Maschendrahtzaun und gelangten so auf das Gelände. Dort setzten sie sich in einen unverschlossenen Pkw. Noch bevor es zu weiteren Handlungen kam, wurden die Männer von einem Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes bemerkt. Die drei Unbekannten flüchteten daraufhin vom Gelände und entfernten sich in unbekannte Richtung. Hinweise zu den Tätern oder verdächtigen Beobachtungen nimmt die Polizei in Hodenhagen unter 05164-802550 entgegen.

03.06.2026 / Einbruch in Scheune

Büchten: Unbekannte verschafften sich zwischen Dienstagabend und Mittwochnachmittag gewaltsam Zutritt zu einer Scheune an der Büchtener Hauptstraße in Büchten. Hieraus entwendeten die Täter diverse akkubetriebene Werkzeuge. Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei in Hodenhagen unter 05164-802550 entgegen.

03.06.2026 / Schwerer Verkehrsunfall auf der B 440

Dorfmark: Am Mittwochabend kam es auf der B 440 zwischen Dorfmark und Kroge zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen kam ein 20-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Rotenburg gegen 21:25 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei prallte sein Fahrzeug gegen einen Straßenbaum. Durch die Wucht des Aufpralls wurde unter anderem der Motorblock aus dem Fahrzeug gerissen. Anschließend schleuderte das Auto in den angrenzenden Wald und kam dort zum Stillstand. Der Fahrer wurde in dem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme, der Bergungsarbeiten sowie der anschließenden Reinigungsmaßnahmen kam es auf der B 440 bis weit nach Mitternacht zu Voll- und Teilsperrungen.

03.06.2026 / E-Scooter-Fahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Bad Fallingbostel: Am Mittwoch kam es gegen 11:00 Uhr in der Düshorner Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem E-Scooter. Eine 24-jährige Frau fuhr mit ihrem E-Scooter, entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung, die Düshorner Straße in Richtung Innenstadt. Zeitgleich befuhr eine 65-jährige Autofahrerin die Düshorner Straße in Richtung Ortsausgang und beabsichtigte, nach rechts auf den Parkplatz eines dortigen Einkaufsmarktes abzubiegen. Dabei übersah sie die E-Scooter-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die 24-Jährige wurde leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

03.06.2026 / Transporter gerät auf der A 7 in Brand

Walsrode/A 7: Am Mittwochmorgen geriet ein Transporter auf der A 7 in Fahrtrichtung Hamburg in Brand. Der 47-jährige Fahrer bemerkte während der Fahrt kurz vor dem Parkplatz Wolfsgrund Rauch, der aus dem Bereich unterhalb seines Fahrzeugs aufstieg. Es gelang ihm noch, den Transporter auf den Parkplatz zu lenken, der gegen 06:45 Uhr schließlich in Vollbrand geriet. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand löschen. Verletzt wurde niemand. Nach ersten Erkenntnissen dürfte ein technischer Defekt ursächlich für den Brand gewesen sein.

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