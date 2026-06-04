Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Unfallverursacher nach Verkehrsunfall geflüchtet

Heidekreis (ots)

03.06.2026 / Unfallverursacher nach Verkehrsunfall geflüchtet

Schneverdingen: Am späten Mittwochabend kam es gegen 23:00 Uhr auf der Verdener Straße zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden, bei dem sich die verantwortliche Person zunächst vom Unfallort entfernte. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein zunächst unbekannter Fahrzeugführer die Verdener Straße mutmaßlich mit nicht angepasster Geschwindigkeit in Richtung Ortsausgang. Im Bereich der Einmündung "Am Vogelsang" überfuhr das Fahrzeug eine Verkehrsinsel und beschädigte dabei eine Straßenlaterne sowie ein Verkehrszeichen. Das Auto kam erst rund 250 Meter weiter rechts neben der Fahrbahn zum Stehen.

Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Da aufgrund des Unfallbildes nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der Fahrer verletzt wurde, suchten Einsatzkräfte noch in der Nacht den Nahbereich ab. Hierbei kam unter anderem auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Zudem ergaben sich Hinweise darauf, dass Alkohol bei dem Unfallgeschehen eine Rolle gespielt haben könnte.

Am Donnerstagmorgen erschien schließlich ein 37-jähriger Mann aus Neuenkirchen selbstständig auf der Polizeiwache in Schneverdingen und gab sich als Unfallverursacher zu erkennen. Dabei stellten die Einsatzkräfte Restalkohol fest. Zudem stellte sich heraus, dass der unverletzte Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zur Klärung der Alkoholisierung zum Unfallzeitpunkt wurden ihm zwei Blutproben entnommen.

Den 37-Jährigen erwarten nun mehrere Strafverfahren, unter anderem wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs, des unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

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