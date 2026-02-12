PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mann will Strafantrag bei Bundespolizei zurücknehmen und wird festgenommen

Münster (ots)

Den Aufenthalt auf der Wache der Bundespolizei hat sich ein 18-jähriger Mann sicherlich auch anders vorgestellt.

Zusammen mit einem Begleiter erschien er am Mittwochnachmittag (11. Februar) auf der Wache und gab an, dass er einen im September 2025 gestellten Strafantrag wegen Körperverletzung gegen seinen Begleiter zurücknehmen möchte.

Zur Bearbeitung des Anliegens überprüften die Beamten die Personalien der beiden Männer und stellten dabei fest, dass der 18-Jährige per Haftbefehl gesucht wurde. Wegen eines Raubdelikts hatte das das Amtsgericht Münster hatte die Untersuchungshaft gegen den syrischen Staatsangehörigen angeordnet.

Daraufhin wurde der Gesuchte festgenommen und einer Haftrichterin vorgeführt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Münster
Pressestelle
Roger Schlächter
Telefon: 0251 97437 -1011 (oder -0)
E-Mail: presse.ms@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW

Internet: www.bundespolizei.de

Bahnhofstr. 1
48143 Münster

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren