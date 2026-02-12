Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mann will Strafantrag bei Bundespolizei zurücknehmen und wird festgenommen

Münster (ots)

Den Aufenthalt auf der Wache der Bundespolizei hat sich ein 18-jähriger Mann sicherlich auch anders vorgestellt.

Zusammen mit einem Begleiter erschien er am Mittwochnachmittag (11. Februar) auf der Wache und gab an, dass er einen im September 2025 gestellten Strafantrag wegen Körperverletzung gegen seinen Begleiter zurücknehmen möchte.

Zur Bearbeitung des Anliegens überprüften die Beamten die Personalien der beiden Männer und stellten dabei fest, dass der 18-Jährige per Haftbefehl gesucht wurde. Wegen eines Raubdelikts hatte das das Amtsgericht Münster hatte die Untersuchungshaft gegen den syrischen Staatsangehörigen angeordnet.

Daraufhin wurde der Gesuchte festgenommen und einer Haftrichterin vorgeführt.

