Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Meldung der PI Heidekreis zum Wochenende 05.06-07.06.2026

Heidekreis (ots)

Schneverdingen - Fahrradfahrerin durch Unfall leicht verletzt

Am Freitagnachmittag übersah ein 61-jähriger Fahrer mit seinem Pkw Renault beim Abbiegen eine 61-Jährige mit ihrem Fahrrad. Die Fahrradfahrerin wurde durch den Verkehrsunfall leicht verletzt.

Schneverdingen - Verkehrsunfall - Mitfahrer leicht verletzt

Ein weiterer Verkehrsunfall ereignete sich am Samstagnachmittag: Der Fahrer eines VW übersah beim Einbiegen den Pkw eines 68-jährigen. Durch den Zusammenstoß wurde der 66-jährige Mitfahrer leicht verletzt.

Munster - Alkoholisiert und zu schnell - Führerschein sichergestellt

Am späten Freitagabend wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle im Stadtgebiet bei einem 23-jährigen Pkw-Fahrer ein Atemalkoholwert von 1,35% Promille festgestellt. Der Fahrer eines Seat Cupras war zuvor durch das Fahren mit überhöhter Geschwindigkeit aufgefallen. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt wurde untersagt. Zudem wurde sein Führerschein noch vor Ort sichergestellt und die entsprechenden Strafverfahren eingeleitet.

Munster - Diverse Fundsachen beim Tag der Bundeswehr

Im Rahmen der Veranstaltung "Tag der Bundeswehr" in Munster wurden am Samstag verschiedene Fundsachen bei der mobilen Polizeiwache abgegeben. Hierzu zählten unter anderem Fahrzeugschlüssel, sowie ein Fingerring. Personen, die entsprechende Gegenstände vermissen, werden gebeten, sich an das Polizeikommissariat Munster - 05192-9600 - zu wenden. Darüber hinaus werden ein gelbes Samsung Galaxy S20 FE mit Glitzerhülle sowie ein gelbes Portemonnaie mitsamt Ausweisdokumenten vermisst. Sollten diese Gegenstände aufgefunden werden, bittet die Polizei um Abgabe beim Polizeikommissariat Munster oder beim Fundbüro der Stadt Munster.

Munster - Verkehrsunfallflucht - Zeuge gesucht

Am Samstagmorgen kam es auf dem Gelände der HEM-Tankstelle in Munster zu einer Verkehrsunfallflucht. Der mutmaßliche Verursacher touchierte mit seinem LKW einen geparkten VW Golf und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete den Vorfall und informierte den hinzugekommenen Fahrzeugführer des beschädigten Pkw. Der bislang unbekannte Zeuge hatte die Örtlichkeit bereits vor Eintreffen der Polizei verlassen und wird daher gebeten, sich telefonisch unter 05192-9600 bei der Polizei in Munster zu melden. Der Zeuge wird als etwa 55 Jahre alter Mann beschrieben, der mit einem grauen Ford Fiesta unterwegs gewesen sein soll. Zudem soll sich eine Frau in seinem Pkw befunden haben.

Munster - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am frühen Samstagabend kam es im Abreiseverkehr des "Tags der Bundeswehr" an der Einmündung der K 49 zur B 209 zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Fahrzeugen der Bundeswehr. Ein 26-jähriger Fahrzeugführer bemerkte den Bremsvorgang des vorausfahrenden Militärfahrzeugs eines 24-Jährigen zu spät und fuhr auf dieses auf. Beide Fahrzeugführer erlitten leichte Verletzungen und wurden zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 11.000 Euro geschätzt.

Munster - Körperverletzung in Diskothek- Zeugen gesucht

In den frühen Morgenstunden des Sonntags kam es im Rahmen einer Veranstaltung im "Waldkater" in Munster zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 22-jährigen Mannes. Dieser wurde durch einen bislang unbekannten Mann ins Gesicht geschlagen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zum Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Munster unter der Telefonnummer 05192-9600 zu melden.

Soltau - Verkehrsunfall mit Verletzten und Vollsperrung der Bergstraße

Am Samstagnachmittag wollte die 71-jährige Fahrerin eines VW Golf die Bergstraße kreuzen. Dabei übersah sie den vorfahrtsberechtigten, 45-jährigen Fahrer, welcher mit seinem VW Lupo in Richtung Neuenkirchen unterwegs war. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrer leicht verletzt. Die Bergstraße war für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme voll gesperrt.

Walsrode / Krelingen - Verkehrsunfall

Am Freitagabend geriet der 33-jähriger Fahrer, nach eigenen Angaben auf Grund tiefstehender Sonne, auf der K146 bei Krelingen zunächst mit seinem VW Golf nach rechts von der Fahrbahn ab. Beim Versuch wieder auf die Fahrbahn zu gelangen, geriet er in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem Heck seines PKW mit dem entgegenkommenden PKW eines 56-Jährigen. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Beide Fahrer blieben unverletzt.

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