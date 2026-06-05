Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode/A 7: Schwerer Verkehrsunfall auf der A 7 - Vollsperrung in Richtung Hamburg dauert an

Heidekreis (ots)

05.06.2026 / Schwerer Verkehrsunfall auf der A 7 - Vollsperrung in Richtung Hamburg dauert an

Walsrode/A 7: Am Freitagmorgen kam es kurz nach 07:30 Uhr auf der A 7 in Höhe des Walsroder Dreiecks zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei Lastkraftwagen. Nach bisherigen Erkenntnissen erlitt ein 50-jähriger Lkw-Fahrer einen Reifenplatzer und lenkte sein Fahrzeug auf den Seitenstreifen. Ein nachfolgender 52-jähriger Fahrer eines Sattelzuges kollidierte dort aus bislang ungeklärter Ursache mit dem stehenden Lkw. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Sattelzug des Unfallverursachers gegen die Mittelschutzplanke geschleudert, wobei die geladenen Rohre die Stirnwand des Containers durchschlugen und auf den linken Fahrstreifen der Richtungsfahrbahn Hannover ragten.

Der 50-jährige Fahrer des auf dem Seitenstreifen stehenden Lkw wurde leicht verletzt. Der 52-jährige Fahrer des Sattelzuges erlitt schwere Verletzungen. Beide Männer wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht.

Die A 7 in Fahrtrichtung Hamburg ist weiterhin voll gesperrt. Die Bergungs- und Reinigungsarbeiten werden nach derzeitigem Stand bis in die späten Abendstunden andauern. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Westenholz abgeleitet. In Fahrtrichtung Hannover ist aktuell der linke Fahrstreifen gesperrt.

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