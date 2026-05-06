Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Brasilianerin bedroht Reisende im Zug - Bundespolizei leitet Strafverfahren ein

Aachen (ots)

Brasilianische Staatsangehörige bedroht Reisende im Zug und ruft "Ich steche euch alle mit einem Messer ab" - Zugbegleiter ruft Bundespolizei in Aachen zur Hilfe. 05.05.2026 - Gegen frühen Nachmittag kam es im RE4 in Richtung Aachen Hauptbahnhof zu einem Zwischenfall. Eine 43-jährige Brasilianerin bedrohte andere Reisende im Zug und rief, sie wolle alle mit einem Messer abstechen. Schnell meldete der Zugbegleiter den Vorfall der Leitstelle der Bundespolizei in Aachen. Die Streife traf schnell ein und konnte die 43-Jährige noch am Bahnsteig des Hauptbahnhofs in Aachen antreffen. Da ein Messer zum Zeitpunkt des Eintreffen der Streife noch nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde die Beschuldigte gefesselt und der Dienststelle der Bundespolizei in Aachen zugeführt. Währenddessen beleidigte und bespuckte die Frau die Beamten durchgehend. Ein Messer konnte zwar nicht aufgefunden werden, ein Strafverfahren wurde jedoch gegen die weibliche Beschuldigte wegen der Bedrohung und der Beleidigung eingeleitet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte die Brasilianerin von der Dienststelle entlassen werden.

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