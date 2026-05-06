Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Handfeuerwaffe im Reisegepäck - Bundespolizei stoppt 28-jährigen Türken bei Grenzkontrolle

Aachen (ots)

Eine Kontrolle auf der Bundesautobahn 44 entwickelt sich für einen Fernbusreisenden anders als erwartet.

In den frühen Morgenstunden des Samstags, den 02.05.2026, kontrollierten Beamte der Bundespolizei in Aachen einen 28-jährigen türkischen Staatsangehörigen im Rahmen der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle auf der BAB 44 am Rastplatz Königsberg. Der Mann war als Insasse eines Fernreisebusses aus Belgien nach Deutschland eingereist. Bei der Überprüfung seiner mitgeführten Sachen stellten die Beamten zunächst eine geringe Menge Betäubungsmittel fest. Im Zuge der anschließenden Durchsuchung des Reisegepäcks fanden sie zudem eine Handfeuerwaffe vom Typ Glock 9 sowie ein dazugehöriges Magazin mit Munition. Die Waffe war dabei nicht geladen. Da der 28-Jährige keine waffenrechtliche Erlaubnis vorweisen konnte, erhärtete sich der Verdacht des illegalen Waffenbesitzes sowie der unerlaubten Einfuhr. Die Bundespolizei leitete ein Strafverfahren ein. Die aufgefundenen Gegenstände wurden sichergestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann vor Ort entlassen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

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