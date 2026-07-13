Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Einbrüche, Unfälle und Brände

Heilbronn (ots)

Heilbronn-Böckingen: In Imbiss eingebrochen - Zeugen gesucht

Unbekannte brachen in der Nacht auf Sonntag in einen Imbiss in Heilbronn-Böckingen ein. Zwischen 0:30 Uhr und 10:30 Uhr verschafften sich der oder die Täter über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu dem Geschäft in der Grünewaldstraße. Im Inneren wurde eine Kasse mit Bargeld entwendet. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 204060 beim Polizeirevier Heilbronn-Böckingen zu melden.

Eppingen: Unter Drogeneinfluss Unfall verursacht

Ein Autofahrer verursachte am Freitagabend bei Eppingen mutmaßlich unter Drogeneinfluss einen Verkehrsunfall. Der 34-Jährige war gegen 19:50 Uhr mit seinem VW auf der Landesstraße 1110 zwischen Kleingartach und Eppingen unterwegs. In einer langgezogenen Rechtskurve geriet er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln zu weit nach links und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Audi A6. Der 24-jährige Audi-Fahrer wurde leicht verletzt, musste jedoch nicht ins Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden deshalb abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 17.000 Euro geschätzt. Ein Drogenvortest bei dem 34-Jährigen verlief positiv. Er musste eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Die L1110 war bis gegen 22 Uhr voll gesperrt.

Neuenstadt am Kocher: In Wohnhaus eingebrochen - Zeugen gesucht

Unbekannte brachen am Sonntag in ein Wohnhaus in Neuenstadt am Kocher ein. Zwischen 7 Uhr und 20 Uhr verschafften sich der oder die Täter Zutritt zum Gebäude in der Benzstraße. Im Inneren wurden Schmuck und weitere Wertgegenstände entwendet. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Benzstraße gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden.

Möckmühl: Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Ein Motorradfahrer wurde am Sonntagnachmittag bei einem Unfall auf der Landesstraße 1025 bei Möckmühl leicht verletzt. Gegen 15:20 Uhr war der 46-Jährige mit seiner Triumph von Möckmühl in Richtung Widdern unterwegs. Im Bereich der Einmündung zur Kiesstraße fuhr ein 83-jähriger Hyundai-Fahrer auf die Landesstraße ein und missachtete hierbei mutmaßlich die Vorfahrt des Motorradfahrers. Der 46-Jährige kollidierte mit dem Pkw, kam von der Fahrbahn ab und stürzte im Grünstreifen. Er wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Am Hyundai entstand Sachschaden von rund 15.000 Euro, am Motorrad von rund 10.000 Euro. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit.

Neudenau: Einbruchsversuch im Freibad - Zeugen gesucht

Unbekannte versuchten in der Nacht auf Sonntag in das Freibad in Neudenau einzubrechen. Gegen 1:20 Uhr hebelten der oder die Täter zunächst die Außentür des Kiosks und anschließend die Tür des Kassenhäuschens auf. Nachdem sie durch eine Zeugin gestört wurden, flüchteten sie ohne Diebesgut in unbekannte Richtung. An den Türen entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Freibads wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden.

Kirchardt/A6: Lkw ausgebrannt

Ein Lkw geriet am Sonntagabend auf der Autobahn 6 bei Kirchardt in Brand. Gegen 21:50 Uhr wurde ein qualmendes Fahrzeug nahe des Parkplatzes Bauernwald in Fahrtrichtung Nürnberg gemeldet. Kurz darauf stand das Zugfahrzeug in Vollbrand. Der Fahrer konnte den Lkw rechtzeitig verlassen und blieb unverletzt. Die Fahrerkabine brannte vollständig aus, der Anhänger blieb unbeschädigt. Der Sachschaden am Lkw wird auf rund 50.000 Euro geschätzt. Zudem wurden die Leitplanke und die Fahrbahndecke beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte ein technischer Defekt brandursächlich gewesen sein. Die Fahrbahn in Richtung Nürnberg musste zeitweise gesperrt werden.

Pfaffenhofen: Mehrere Personen nach Küchenbrand verletzt

Mehrere Personen erlitten am Wochenende bei einem Brand in einem Mehrparteienhaus in Pfaffenhofen Rauchgasvergiftungen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden im Rahmen eines Familienfestes glimmende Zigarettenreste unsachgemäß in einem Mülleimer im Haus entsorgt, weshalb dieser in Brand geriet. Die Flammen griffen auf einen Küchenschrank über, wodurch es zu einer starken Rauchentwicklung im gesamten Gebäude kam. Anwesende Personen brachten den brennenden Mülleimer ins Freie und begannen mit Löschmaßnahmen. Vier Personen erlitten eine Rauchgasvergiftung wovon zwei zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht wurden. Das Mehrparteienhaus war im Anschluss nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner kamen bei Angehörigen unter. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Die Polizei Heilbronn ist übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell