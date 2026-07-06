Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Dannewerk: Verunfallter Pkw im Straßengraben; Zeugen gesucht

Dannewerk (ots)

Dannewerk: Verunfallter Pkw im Straßengraben; Zeugen gesucht Nachdem ein Pkw-Fahrer am Freitag (03.07.2026) einen augenscheinlich verunfallten VW im Straßengraben feststellte sucht die Polizeistation Busdorf nun nach Zeugen.

Kurz vor 19 Uhr stellte die Besatzung den roten VW Golf in einem Straßengraben der Kreisstraße 39, zwischen den Abfahrten Dannewerk und dem Pendlerparkplatz Jagel fest. Das Spurenbild lässt darauf schließen, dass der Fahrer zuvor in Fahrtrichtung Pendlerparkplatz/Busdorf die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, noch zu Bremsen versuchte, schließlich aber in den Graben fuhr. An dem Golf befanden sich beim Eintreffen der Beamten keine Kennzeichen.

Die Polizei Busdorf fragt daher: Wem ist dieses Fahrzeug zuvor aufgefallen? Wer kann Hinweise zum Fahrer geben? Zeugen wenden sich bitte an die Polizeistation Busdorf unter 04621-84500 oder per E-Mail an busdorf.pst@polizei.landsh.de

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