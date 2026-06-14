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Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Einfamilienhaus

Rüthen (ots)

Am 13.06.2026 stellte ein Ehepaar aus Rüthen-Heidberg bei Rückkehr aus dem Urlaub einen Einbruch in ihr Wohnhaus fest. Bislang unbekannte Täter hebelten ein Fenster im Erdgeschoss auf und gelangten so in das Einfamilienhaus. Dort durchwühlten sie die Schränke in verschiedenen Zimmern und entwendeten Schmuck, eine Uhrensammlung und einen Tresor mit Dokumenten. Bei Aufräumarbeiten auf einem nahegelegenen Verkehrsübungsplatz wurde später der gestohlene und aufgebrochene Tresor aufgefunden. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Heidberg oder Spitze Warte beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter 02902 91000 oder auf jeder Polizeidienststelle zu melden. (ko)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

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