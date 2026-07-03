Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Ahrenviöl - Polizei bittet nach Vergewaltigung beim "Koppelrock" um Hinweise aus der Bevölkerung

Ahrenviöl (ots)

Die Kriminalpolizei Husum ermittelt nach einem Sexualdelikt, welches sich am Sonntagmorgen (07.06.26) gegen 4 Uhr auf dem Wiesenparkplatz beim "Koppelrock" im Alten Kirchenweg in Ahrenviöl ereignet hat.

Eine Besucherin des Koppelrocks wurde bereits im Laufe des Abends auf der Tanzfläche von einem ihr unbekannten Mann sexuell bedrängt. Im weiteren Verlauf begab sich die Geschädigte, zusammen mit einer Freundin in Richtung des Wiesenparkplatzes, um sich dort zu erleichtern. Der unbekannte Mann überraschte die junge Frau beim Urinieren und führte den Geschlechtsverkehr gegen ihren Willen durch. Als die Freundin der Geschädigten auf die Vergewaltigung aufmerksam wurde, entfernte sich der Unbekannte.

Der Beschuldigte soll zwischen 30 und 40 Jahren alt sein, mit kurzem, braunem, glatten Haar. Er trug einen 5-Tage-Bart und wird als ca. 1,75 bis 1,80 m groß beschrieben. Auffällig seien die besonders blauen Augen des Mannes gewesen. Zur Bekleidung wurde angegeben, dass er eine lange Hose, ein T-Shirt und einen Kapuzenpullover getragen haben soll.

Es werden Zeugen gesucht, welche sich am 07.06.2026 in der Zeit von 03:45 Uhr bis 04:15 Uhr im Bereich der Zufahrtsstraße zum "Koppelrock" in Ahrenviöl aufgehalten haben. Des Weiteren werden Zeugen gesucht, welche das übergriffige Verhalten eines Mannes gegenüber einer Frau auf der Tanzfläche beobachtet haben. Mögliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Husum unter der Rufnummer 04841-8300 oder per Mail an Husum.kpst@polizei.landsh.de entgegen. Vielen Dank!

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