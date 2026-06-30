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POL-FL: Polizeidirektion Flensburg: IT Recruiting Day - auch Stellen im Norden

POL-FL: Polizeidirektion Flensburg: IT Recruiting Day - auch Stellen im Norden
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Polizeidirektion Flensburg (ots)

Am Samstag, 04.07.2026, in der Zeit von 10:00 bis 15:00 Uhr, findet der erste IT Recruiting Day der Landespolizei Schleswig-Holstein statt.

Frei nach dem Motto "Ein Gespräch kann alles verändern." werden Interessierte am

Samstag, 04.07.2026

10:00 - 15:00 Uhr Düsternbrooker Weg, 24105 Kiel (MIKWS)

die Möglichkeit haben, unbürokratisch und schnell bei der Landespolizei Schleswig-Holstein angestellt zu werden. Für verschiedene, offene Stellenausschreibungen in IT-Bereichen der Landespolizei Schleswig-Holstein wird es vor Ort die Möglichkeit geben, Bewerbungen einzureichen und anschließend direkt Vorstellungsgespräche zu führen. Die Rückmeldungen zum Ausgang des Verfahrens folgen ebenso unmittelbar am selben Tag.

Auch für den Norden Schleswig-Holsteins werden an diesem Tag IT-Kräfte gesucht. Die Landespolizei sucht Cyberassistenten / Cyberassistentinnen für Flensburg, Husum und Schleswig. Das Besondere: Eine abgeschlossene Ausbildung als Fachinformatiker / Fachinformatikerin (oder vergleichbare Ausbildung) ist zwar gerne genommen, aber nicht Voraussetzung für die Bewerbung. Auch IT-begeisterte Menschen ohne entsprechende Ausbildung haben Chancen auf die Stellen. Sie können am Samstag in einem Test ihre Fähigkeiten und Erfahrungen nachweisen und bei Bestehen direkt ins Auswahlverfahren einsteigen.

Alle Infos zum IT Recruiting Day gibt es hier: https://www.schleswig-holstein.de/moin-polizei/DE/02events/recruiting_Day/recruiting_Day

Alle Stellenangebote der Landespolizei sind hier zu finden - die für Samstag relevanten sind mit "IT Recruiting Day" gekennzeichnet: https://www.schleswig-holstein.de/moin-polizei/DE/01dein-job/stellenangebote

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Flensburg
Norderhofenden 1
24937 Flensburg
Jan Krüger
Telefon: 0461/484-2010
E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

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