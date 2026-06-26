Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Schuby: Übergabe von 54 Tröste-Bären an das Polizeiautobahn- und Bezirksrevier Nord

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Schuby (ots)

Eine besondere Spende konnte das Polizeiautobahn- und Bezirksrevier Nord (PABR) in Schuby am Donnerstag (25.06.2026) entgegennehmen. Der Fotograf Holger Langhagen übergab insgesamt 54 Kuschelbären, die künftig bei Einsätzen mit Kindern zum Einsatz kommen sollen.

Die Trostbären wurden von den Polizeibeamten Andreas Todt und Susanne Lewin stellvertretend für das PABR Nord mit großer Freude entgegengenommen.

Die Kuscheltiere dienen insbesondere dazu, Kindern in belastenden Situationen Trost und Sicherheit zu vermitteln. Nach Verkehrsunfällen, in Notlagen oder bei anderen belastenden Einsatzanlässen können die Bären dazu beitragen, Ängste abzubauen und den ersten Kontakt zwischen den Einsatzkräften und den betroffenen Kindern zu erleichtern. Die kleinen Begleiter schaffen Vertrauen, spenden Geborgenheit und helfen dabei, die außergewöhnliche Situation für die Kinder besser zu bewältigen.

Die Polizeidirektion Flensburg bedankt sich herzlich bei Holger Langhagen für sein Engagement und die großzügige Unterstützung. Die Tröste-Bären werden künftig in den Streifenwagen des PABR Nord mitgeführt und können bei Bedarf unmittelbar an betroffene Kinder übergeben werden.

Bereits im April hatte Holger Langhagen 50 Teddys an die Autobahnpolizei Neumünster übergeben. Mit den nun an das PABR Nord übergebenen Kuschelbären sind diese entlang der gesamten schleswig-holsteinischen A7 künftig in den Einsatzfahrzeugen verfügbar. Die kleinen Helfer begleiten damit die Polizeikräfte von der dänischen Grenze bis nach Hamburg.

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