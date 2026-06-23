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Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Husum: Radfahrer fährt Fußgängerin an und entfernt sich vom Unfallort - Polizei sucht Zeugen

Husum (ots)

Am Montagvormittag (22.06.2026) kam es gegen 11:00 Uhr auf dem gemeinsamen Geh- und Radweg auf Höhe der Husumer Feuerwehr im Marienhofweg zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Fußgängerin und einem Radfahrer. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen war eine 36-jährige Frau zu Fuß auf dem Geh- und Radweg in Richtung Parkplatz der Schwimmhalle unterwegs. Als sie am Rand des Weges kurz stehen blieb, wurde sie von einem von hinten herannahenden Radfahrer erfasst.

Durch den Zusammenstoß stürzte die Frau zu Boden und erlitt leichte Verletzungen. Zudem wurde ihr mitgeführtes Tablet beschädigt.

Nach Angaben der Geschädigten hielten zwei männliche Radfahrer zunächst kurz an, entfernten sich dann jedoch, ohne ihre Personalien anzugeben oder sich um die verletzte Frau zu kümmern, in Richtung Parkplatz der Schwimmhalle.

Der mutmaßliche unfallverursachende Radfahrer wird wie folgt beschrieben:

   - männlich
   - etwa 19 bis 22 Jahre alt
   - kurze blonde Haare
   - rotes T-Shirt
   - Jeanshose
   - Tattoo im Halsbereich
   - unterwegs auf einem roten Fahrrad (kein Pedelec/E-Bike)

Die Polizei Husum hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu den beteiligten Radfahrern geben können, sich unter der Telefonnummer 04841 / 8300 oder per E-Mail an Husum.PR@polizei.landsh.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Flensburg
Norderhofenden 1
24937 Flensburg
Jan Krüger
Telefon: 0461/484-2010
E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

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