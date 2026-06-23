Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Neukirchen/Emmelsbüll-Horsbüll: Zwei Motorradunfälle auf der L6

Neukirchen/Emmelsbüll-Horsbüll (ots)

Am Sonntagnachmittag, 22.06.2026, kam es innerhalb weniger Minuten zu zwei Verkehrsunfällen mit Motorradbeteiligung im Bereich des Polizeireviers Niebüll. Beide Fahrer wurden schwerverletzt.

Gegen 17:15 Uhr verunfallte der 66-jährige Fahrer einer Harley-Davidson, nachdem er aus bisher unbekannter Ursache in der Straße Süderdeich (L6) in Neukirchen (NF) ins Schleudern geriet. Er kam von der Straße ab und stürzte mit seiner Maschine in den Graben. Hierbei zog er sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Nach der Erstversorgung wurde er mit einem Rettungswagen in ein Flensburger Krankenhaus gebracht. Am Unfallort war auch der Rettungshubschrauber Christoph Europa 5 eingesetzt.

Nur wenige Minuten später, gegen 17:30 Uhr, stießen in der Horsbüller Straße (L6) in Emmelsbüll-Horsbüll ein Traktor und ein Motorrad zusammen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhren beide Fahrzeuge zunächst hintereinander her. Der 65-jährige Fahrer der landwirtschaftlichen Zugmaschine sei in dem Moment nach links in eine Hofeinfahrt abgebogen, als der 65-jährige Motorradfahrer zum Überholen angesetzt hatte. Es kam zu einer seitlichen Kollision, wodurch der Zweiradfahrer schwerverletzt wurde. Er wurde ebenfalls mit einem Krankenwagen in ein Flensburger Krankenhaus gebracht.

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