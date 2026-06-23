PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Flensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Neukirchen/Emmelsbüll-Horsbüll: Zwei Motorradunfälle auf der L6

Neukirchen/Emmelsbüll-Horsbüll (ots)

Am Sonntagnachmittag, 22.06.2026, kam es innerhalb weniger Minuten zu zwei Verkehrsunfällen mit Motorradbeteiligung im Bereich des Polizeireviers Niebüll. Beide Fahrer wurden schwerverletzt.

Gegen 17:15 Uhr verunfallte der 66-jährige Fahrer einer Harley-Davidson, nachdem er aus bisher unbekannter Ursache in der Straße Süderdeich (L6) in Neukirchen (NF) ins Schleudern geriet. Er kam von der Straße ab und stürzte mit seiner Maschine in den Graben. Hierbei zog er sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Nach der Erstversorgung wurde er mit einem Rettungswagen in ein Flensburger Krankenhaus gebracht. Am Unfallort war auch der Rettungshubschrauber Christoph Europa 5 eingesetzt.

Nur wenige Minuten später, gegen 17:30 Uhr, stießen in der Horsbüller Straße (L6) in Emmelsbüll-Horsbüll ein Traktor und ein Motorrad zusammen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhren beide Fahrzeuge zunächst hintereinander her. Der 65-jährige Fahrer der landwirtschaftlichen Zugmaschine sei in dem Moment nach links in eine Hofeinfahrt abgebogen, als der 65-jährige Motorradfahrer zum Überholen angesetzt hatte. Es kam zu einer seitlichen Kollision, wodurch der Zweiradfahrer schwerverletzt wurde. Er wurde ebenfalls mit einem Krankenwagen in ein Flensburger Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Flensburg
Norderhofenden 1
24937 Flensburg
Sandra Otte
Telefon: 0461 / 484 2010
E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Flensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Flensburg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Flensburg
Alle Meldungen Alle
  • 22.06.2026 – 16:10

    POL-FL: Steinberg: Vermisster 81-jähriger wieder da

    Steinberg (ots) - Der seit dem Morgen (22.06.2026) vermisste 81-jährige Mann aus Steinberg ist wieder aufgefunden worden. Die Polizei dankt der Bevölkerung und den Medien ausdrücklich für die Mithilfe. Es wird darum gebeten, im Zusammenhang mit der Vermisstensuche veröffentlichte Lichtbilder und personenbezogene Daten des Betroffenen zu löschen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Flensburg Norderhofenden 1 24937 ...

    mehr
  • 22.06.2026 – 15:00

    POL-FL: Süderbrarup: Einbruchserie aufgeklärt

    Süderbrarup (ots) - Seit Mitte Mai diesen Jahres kam es zu einer Reihe von Einbrüchen und entsprechenden Versuchen in Süderbrarup. Betroffen waren hierbei unter anderem -teils mehrfach- ein Amtsgebäude, eine Arztpraxis, die Tafel, ein noch im Bau befindliches Ärztehaus und eine Tankstelle. Die Täter hebelten Schlösser auf oder schlugen Fensterscheiben ein, um in die Objekte zu gelangen, in einem Fall versuchten sie ...

    mehr
  • 22.06.2026 – 13:22

    POL-FL: Steinberg: 81-jähriger Mann aus Steinberg vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

    Steinberg (ots) - Seit heute Morgen (22.06.2026) gegen 07:00 Uhr wird der 81-jährige Herr B. aus Steinberg vermisst. Er ist vermutlich bekleidet mit einer dunkelblauen Schlafanzughose, einem weißen T-Shirt und Hausschuhen. Herr B. ist schlecht zu Fuß und hat wahrscheinlich einen Gehstock dabei. Er trägt normalerweise eine Brille, hat diese aber zu Hause gelassen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren