Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Steinberg: 81-jähriger Mann aus Steinberg vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

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Steinberg (ots)

Seit heute Morgen (22.06.2026) gegen 07:00 Uhr wird der 81-jährige Herr B. aus Steinberg vermisst. Er ist vermutlich bekleidet mit einer dunkelblauen Schlafanzughose, einem weißen T-Shirt und Hausschuhen. Herr B. ist schlecht zu Fuß und hat wahrscheinlich einen Gehstock dabei. Er trägt normalerweise eine Brille, hat diese aber zu Hause gelassen.

Der Vermisste ist vermutlich verwirrt und desorientiert. Er benötigt dringend medizinische Hilfe. Eventuell ist Herr B. auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs.

Die Polizei bittet um Unterstützung von Medien und Bevölkerung. Wer Herrn B. gesehen hat oder weiß, wo er sich aufhält, wird gebeten, umgehend die Polizei über die Notrufnummer 110 zu kontaktieren.

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