Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Husum: Tatverdächtiger nach Einbruch in Bürgerschule in Untersuchungshaft

Husum (ots)

Am Sonntagmorgen (21.06.2026) gegen 06:50 Uhr kam es zu einem Einbruch in die Bürgerschule in der Asmussenstraße in Husum.

Ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes hatte eine Person im Gebäude bemerkt und die Polizei informiert. Mehrere Streifenwagenbesatzungen umstellten daraufhin das Schulgelände. Ein Tatverdächtiger flüchtete beim Eintreffen der Einsatzkräfte aus dem Gebäude, konnte jedoch nach kurzer Verfolgung im Bereich des Schlossparks festgenommen werden.

Bei dem Beschuldigten handelt es sich um einen 36-jährigen deutschen Staatsangehörigen. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte er sich unbefugt Zutritt zu dem Schulgebäude verschafft und dort mehrere Räume durchsucht. Als mutmaßliches Stehlgut wurden unter anderem Bargeld, Lebensmittel sowie ein tragbarer Bluetooth-Lautsprecher aufgefunden und sichergestellt.

Der Tatverdächtige war bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag (19./20.06.2026) in Garding polizeilich in Erscheinung getreten. Zeugen hatten beobachtet, wie ein Mann mit einer Taschenlampe an mehreren Wohnhäusern umherging und in Fenster leuchtete. Zudem soll ein Schuppen betreten worden sein. Hierzu wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs eingeleitet.

Darüber hinaus wird dem 36-Jährigen ein Diebstahl vom 20.06.2026 in Sankt Peter-Ording vorgeworfen. Von der Tat wurden Videoaufnahmen gefertigt, auf denen der Tatverdächtige zu erkennen ist.

Bei der Festnahme im Schlosspark wurden zudem hochwertige Schuhe aufgefunden, die einem Diebstahl in einem Hostel in der Husumer Neustadt in der Nacht von Samstag auf Sonntag zugeordnet werden konnten. Die Schuhe wurden bereits an die Besitzerin ausgehändigt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der Tatverdächtige noch am Sonntag dem Amtsgericht Flensburg vorgeführt. Das Gericht erließ einen Untersuchungshaftbefehl wegen Flucht- und Wiederholungsgefahr.

Die Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei Husum geführt.

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