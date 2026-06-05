Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizeieinsatz folgt auf Rettungseinsatz

Artern (ots)

In Artern klagte am Donnerstagnachmittag ein 28-jähriger Mann über Krankheitssymptome. Er bestellte einen Rettungswagen, um die gegebenenfalls die akuten Beschwerden behandeln zu lassen. Die Rettungsanitäter setzten ein Elektrokardiogramm-Gerät - kurz EKG - ein und stellten fest, dass der Mann keine Krankheitssymptome aufwies. Daraufhin geriet der Mann in Rage, beschädigte das EKG-Gerät und verursachte so einen erheblichen Schaden an dem Gerät. Aufgrund des Erregungszustandes kamen Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser zum Einsatz, um die Situation zu befrieden und die entsprechenden Ermittlungen wegen Sachbeschädigung einzuleiten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro.

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