Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Festgefahrene Quads auf dem Grünen Band

Ellrich (ots)

Donnerstagmittag fuhren etwa 20 Quads verbotswidrig auf dem Grenzstreifen der ehemaligen Deutsch-Deutschen-Grenze entlang. Die heute als Grünes Band bezeichneten Wege sind ein ausgeschriebenes Naturschutzgebiet. Die Quads bewegten sich von Ellrich in Richtung Hohegeiß und durchquerten auf ihrer Fahrt auch eine Wasserfurt. Dabei fuhr sich eines der Fahrzeuge fest und blieb zeitweilig stecken.

Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten Ermittlungen ein. Hinweise zu den Fahrern und Fahrzeugen sowie deren Kennzeichen nimmt die Polizei Nordhausen unter Telefonnummer 03631/960 entgegen. Aktenzeichen 0138301

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