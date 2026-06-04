Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrverbot und Bußgelder für Temposünder

Wipperdorf (ots)

Am Donnerstag wurde durch Beamte der technischen Verkehrsüberwachung der Landespolizeiinspektion Nordhausen eine Geschwindigkeitsmessung in der Straße der Einheit durchgeführt. Hier gilt vor der dortigen Schule eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30km/h. Insgesamt wurden mehr als eintausend Fahrzeuge in der Kontrollzeit erfasst, von denen ungefähr jeder zwanzigste Fahrzeugführer einen Geschwindigkeitsverstoß beging. Der höchstgemessene Fahrzeug fuhr 64 km/h und war somit 34 km/h zu schnell. Dieser Verstoß hat ein Fahrverbot für den Fahrer zur Folge.

Solche Messungen zeigen, dass sich Verkehrsteilnehmer nicht an die vorgeschriebenen Geschwindigkeiten halten und solche Messungen wichtig sind, um die Verkehrssicherheit - gerade vor Schulen und Kindergärten aufrechtzuerhalten.

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