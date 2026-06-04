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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Festnahme eines gesuchten Straftäters - Staatsschutzermittlungen erfolgreich

Abtsbessingen (ots)

Im Mai konnten Beamte des Staatsschutzkommissariates der Kriminalpolizeiinspektion Nordhausen im Kyffhäuserkreis nach erfolgreichen Ermittlungen einen Mann festnehmen. Dieser war nach einer rechtskräftigen Verurteilung an einem Gericht in Brandenburg zu einer Haftstrafe verurteilt worden und bis dato untergetaucht. Die Tatvorwürfe bestanden wegen Widerstand und dem tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte, Beleidigung sowie dem Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Verstößen gegen das Waffengesetz. Der Mann wurde anschließend an eine Justizvollzugsanstalt überstellt und sitzt nun eine längere Haftstrafe ab.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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