Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Habicht greift Menschen und Hunde an

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Mittwochabend erreichte die Polizeiinspektion Eichsfeld eine Nachricht aus dem Kurpark, die einen Einsatz zur Folge hatte. Demnach soll ein Greifvogel Menschen und Hunde attackiert haben. Die Vögel können durch ihre Krallen und den scharfen Schnabel durchaus erhebliche Verletzungen verursachen. Die Polizisten vor Ort konnten auf Grund von Zeugenbefragungen den Vogelbesitzer ausfindig machen. Dieser kam vor Ort und stellte fest, dass das doppelt gesicherte Schloss seiner Vogelvoliere durch unbekannte geöffnet wurde. Die unbekannten Täter betraten das Grundstück vermutlich über ein Geländer in der Windischen Gasse und öffneten das Gehege, aus welchem dann der Habicht und ein Fasan entwichen. Beide Vögel konnten bislang noch nicht wieder eingefangen werden.

Wer Hinweise auf den oder die Täter geben kann, odre die Tiere feststellt, wird geben, sich bei der Polizeiinspektion Eichsfeld unter der Telefonnummer 0361/5743 67 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0137642

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