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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Betrug nach Onlineverkauf

Menteroda (ots)

Am Mittwochabend verkaufte eine 28-jährige Frau in der Straße des Friedens Möbel, welchen sie zuvor Onlineverkaufsportal inseriert hatte. Der Käufer kam zum vereinbarten Treffpunkt, um das Möbelstück zu übergeben und zu verladen. Danach wurde ein vermeintlicher Zahlungsnachweis vorgezeigt, welcher sich allerdings im Nachgang als gefälscht herausstellte. Die Frau konnte den angeblichen Zahlungsnachweis in diesem Moment nicht auf Richtigkeit prüfen und ließ den Mann mit dem Tisch davonfahren. Als sie bemerkte einem Betrug aufgesessen zu sein informierte sie die Polizei.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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