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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Berauschten Radfahrer gestoppt

Leinefelde (ots)

Am Donnerstagmorgen gegen 03:25 Uhr fiel einer Streifenbesatzung in der Berliner Straße in Leinefelde ein 39-jähriger Radfahrer auf. Bei der anschließenden Verkehskontrolle wurde festgestellt, dass dieser unter dem Einfluss berauschender Substanzen stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,60 Promille. Auch ein Drogenschnelltest reagierte positiv. Der Radfahrer wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus zur Durchführung einer gerichtsverwertbaren Blutentnahme verbracht, damit diese Aufschluss über die Art und Menge der berauschenden Substanzen geben kann. Im Anschluss erfolgte die Untersagung der Weiterfahrt. Der Radfahrer wird sich, sollte sich der Verdacht bestätigen, wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten müssen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Eichsfeld
Telefon: 0361 5743 67 100
E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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