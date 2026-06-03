LPI-NDH: Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen

Sondershausen (ots) - Eine 39-jährige Frau stellte am Dienstag ihr Auto in einem Parkhaus in der Frankenhäuser Straße ab. Am Mittwochmorgen stellte sie dann gegen 6.12 Uhr fest, dass eine Scheibe auf der Beifahrerseite eingeschlagen wurde. Aus dem Auto wurden dann ein Handtuch und eine Wasserflasche entwendet. Wer Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter ...

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