Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen
Nordhausen (ots)
Durch Polizeibeamte der Bereitschaftspolizei Thüringen wurde am Mittwochmittag ein 42-jähriger Mann mit einem Fahrrad in der Grimmelallee einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während dieser Maßnahme fiel den Beamten ein verbotenes Symbol verfassungswidriger Organisationen an dem Fahrrad auf, welches der Mann in Form eines Stickers dort angebracht hatte. Zudem hatte der Mann zwei Bahntickets mit sich geführt, welches ihm nicht zuzuordnen war. Diese sind möglicherweise unterschlagen worden und wurden sichergestellt. Die Ermittlungen hierzu dauern an.
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