PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Radfahrer verletzt sich nach Kollison mit Pkw

Dingelstädt (ots)

Am Mittwochabend gegen 20:30 Uhr ereignete sich in der Lindenstraße in Dingelstädt ein Verkehrsunfall. Ein 20-jähriger Radfahrer befuhr die Einbahnstraße in entgegengesetzter Richtung. Beim Queren der Fahrbahn kollidierte dieser mit einem Pkw BMW. Durch die Kollision stürzte der Radfahrer auf die Motorhaube und untere Windschutzscheibe des Pkw BMW. Glücklicherweise verletzte sich dieser dabei nur leicht. Am Pkw BMW des 19-Jährigen Unfallgegners entstand ein unfallbedingter Sachschaden in Höhe von 6.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Eichsfeld
Telefon: 0361 5743 67 100
E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 03.06.2026 – 17:33

    LPI-NDH: Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen

    Nordhausen (ots) - Durch Polizeibeamte der Bereitschaftspolizei Thüringen wurde am Mittwochmittag ein 42-jähriger Mann mit einem Fahrrad in der Grimmelallee einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während dieser Maßnahme fiel den Beamten ein verbotenes Symbol verfassungswidriger Organisationen an dem Fahrrad auf, welches der Mann in Form eines Stickers dort angebracht hatte. Zudem hatte der Mann zwei Bahntickets mit sich ...

    mehr
  • 03.06.2026 – 17:26

    LPI-NDH: Versuchter Autodiebstahl im Autohaus

    Nordhausen (ots) - Unbekannte Täter versuchten am Dienstag in der Zeit von 18 Uhr bis 21.15 Uhr einen Geländewagen vom Gelände eines Autohauses in der Halleschen Straße zu entwenden. Hierfür öffneten sie auf bislang unbekannte Weise das Auto und versuchten dieses zu entwenden. Als dieser Versuch misslang, traten die unbekannten Täter von dem Vorhaben ab. Das Fahrzeug hatte einen Wert im sechsstelligen Bereich. Am ...

    mehr
  • 03.06.2026 – 17:11

    LPI-NDH: Versuchter Telefontrickbetrug durch Schockanrufe

    Unstruttal (ots) - Am Mittwochmittag kam es vermehrt zu Anrufen vermeintlicher Polizeibeamter bei den Anwohnern des Untsrut-Hainich-Kreises. Die derzeit unbekannten Täter gaben an, dass die ein Familienmitglied einen Verkehrsunfall verursacht hätte und dabei eine Person verstorben sei. Um das Familienmitlied nun auf Kaution freizulassen, wurde eine Zahlung gefordert. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren