Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Radfahrer verletzt sich nach Kollison mit Pkw

Dingelstädt (ots)

Am Mittwochabend gegen 20:30 Uhr ereignete sich in der Lindenstraße in Dingelstädt ein Verkehrsunfall. Ein 20-jähriger Radfahrer befuhr die Einbahnstraße in entgegengesetzter Richtung. Beim Queren der Fahrbahn kollidierte dieser mit einem Pkw BMW. Durch die Kollision stürzte der Radfahrer auf die Motorhaube und untere Windschutzscheibe des Pkw BMW. Glücklicherweise verletzte sich dieser dabei nur leicht. Am Pkw BMW des 19-Jährigen Unfallgegners entstand ein unfallbedingter Sachschaden in Höhe von 6.000 Euro.

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